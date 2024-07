F1 | Ricciardo spera di far cambiare idea a Marko

Daniel Ricciardo è convinto di poter ancora conquistare la fiducia del consulente della Red Bull che, come abbiamo riportato ieri, avrebbe già deciso che sarà Liam Lawson ad affiancare Yuki Tsunoda nel team Racing Bulls dalla prossima stagione. Tuttavia, l’australiano crede di aver portato a casa delle buone performance nelle ultime gare ma basterà per far cambiare idea ad Helmut Marko?

“Il weekend in Austria è stato il terzo fine settimana consecutivo in cui ho sfruttato al meglio tutto. Sto ancora cercando la perfezione, ma sì, sono tre di fila. Ora dobbiamo solo andare avanti”, ha dichiarato l’australiano.

E per quanto riguarda quanto detto da Marko sul suo futuro, Ricciardo ha aggiunto:

“Conosco Helmut da molto tempo e alla fine non gli interessa la personalità. A lui interessa il cronometro e il risultato. Se riesci a dargli quello, anche se non ha pensato molto a te fino a quel momento, può improvvisamente cambiare”.

L’amministratore delegato di RB, Peter Bayer, ha dichiarato che lui e i suoi colleghi responsabili delle decisioni della Red Bull non si incontreranno per discutere del futuro di Ricciardo e Lawson prima della “pausa estiva”.

Dalla sua, il 35enne potrebbe ancora contare sul fatto che, considerate le scarse prestazioni di Sergio Perez nelle ultime gare, Tsunoda potrebbe prendere il suo posto in Red Bull, lasciando così un sedile sicuro. Infatti nel post gara di Spielberg, Marko non le ha mandate a dire al messicano:

“Ora abbiamo bisogno di più prestazioni da parte di Sergio. Non è possibile per lui finire dietro una Haas”.