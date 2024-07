F1 | Mazepin sollecita la fine delle sanzioni per gli atleti russi

Nikita Mazepin è fiducioso che si arriverà il momento in cui gli atleti russi come lui, non saranno più penalizzati per via del conflitto Russia-Ucraina. Da quando è stato licenziato dalla Haas allo scoppio del conflitto all’inizio del 2022, il 25enne ha combattuto in tribunale per il semplice diritto di viaggiare in Europa. Mazepin si è assicurato abbastanza vittorie legali e ora è tornato sul suolo europeo. Proverà questa settimana una Ferrari GT3 sul circuito di Balaton Park in Ungheria.

“Sono lieto che l’Unione europea abbia riconosciuto che gli atleti come me, che non hanno alcun legame con la politica, non dovrebbero essere soggetti a sanzioni”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Tass.

“Spero che tutti gli atleti che oggi non sono autorizzati a competere nelle competizioni internazionali a causa di ragioni geopolitiche siano in grado di prendere di nuovo il posto che spetta loro nella comunità sportiva”.