F1 | Wolff zittisce Hamilton: il team radio del GP d’Austria [VIDEO]

Che Lewis Hamilton non sia più contento alla Mercedes, non è più un mistero. Dopo la sconfitta mondiale nel 2021, dal 2022 il cammino per il sette volte campione del mondo è stato sempre in salita con le nuove regole e le nuove monoposto. Il pilota della Mercedes sta lottando contro una monoposto che, come dichiarato nel post gara in Austria, non gli permette di estrarre tutto il suo potenziale al 100%.

Durante il Gran Premio d’Austria, l’inglese si è più volte aperto in cuffia per lamentarsi con il team sia della macchina, sia dei piloti che davanti a lui continuavano ad uscire dai limiti della pista (qui potete trovare l’approfondimento su quante penalità sono state comminate al termine della gara):

Tornando alla gara, Hamilton ha chiesto al team il motivo per il quale gli stewards non fossero ancora intervenuti sulle penalità. A quel punto, uno spazientito Toto Wolff si è rivolto direttamente al suo pilota:

“Lewis, lo sappiamo che la macchina non va bene ma guida per favore”.

Nel frattempo, l’inglese non ha ancora rinnovato il suo contratto con la scuderia di Brackley che scadrà a fine anno. Sarà forse giunto al capolinea il matrimonio tra Hamilton e la Mercedes?