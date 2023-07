F1 | McLaren, Stella promuove gli aggiornamenti sulla MCL60

F1 McLaren Stella – Intervistato dai giornalisti al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Andrea Stella ha promosso le novità tecniche montate sulla vettura di Lando Norris al Red Bull Ring, precisando come le soluzioni studiate in fabbrica abbiano regalato al pilota inglese una vettura non solo più concreta, ma anch più gentile sulle gomme. Un passo in avanti atteso, soprattutto dopo le difficoltà di inizio stagione, che ha posto la scuderia inglese sulla strada giusta per quello che riguarda lo sviluppo della MCL60.

“Effettuando il confronto tra le due auto possiamo dire che siamo stati decisamente più competitivi con le novità”, ha affermato il TP della scuderia di Woking. “Riuscivamo a preservare il grip sulle gomme. C’è sicuramente del lavoro da svolgere, perchè vogliamo ulteriormente migliorare il nostro livello, soprattutto in termini di degrado, ma allo stesso tempo direi che gli interventi sulla MCL60 hanno fatto la differenza. E’ abbastanza evidente. Abbiamo capito come funziona la McLaren, ma dobbiamo essere prudenti”.