F1 | Wolff non esclude un posto per Mick Schumacher

Secondo il punto di vista di Toto Wolff, le squadre che non vogliono scommettere su Mick Schumacher e offrirgli un posto in griglia, stanno perdendo molto. L’ex campione di F2 e figlio del leggendario sette volte campione del mondo Michael, ha dovuto accontentarsi di un ruolo come pilota di riserva alla Mercedes quest’anno dopo essere stato licenziato dalla Haas.

Il team manager della Mercedes, non ha dubbi che il tedesco troverà un posto in griglia:

“Penso che le squadre stiano perdendo (a non ingaggiarlo, ndr), ad essere onesti. L’anno scorso è stato bruciato”, ha dichiarato a Sky Sports.

“E’ necessario dare e fornire un quadro diverso per ogni pilota, siamo tutti esseri umani diversi. E chiunque lo prenderà avrà un ottimo pilota”.

Le opzioni per il 2024 sono piuttosto limitate per Schumacher. Escludendo i top team, allo stato attuale, ci sono posti liberi per il prossimo anno in Alfa Romeo, Williams, Alpha Tauri e Haas, anche se un ritorno a quest’ultima è fuori questione dato il rapporto teso tra lui e Steiner.

Wolff sostiene che continuerà a parlare del talento di Schumacher e ha elogiato il suo lavoro dietro le quinte:

“Non sono nemmeno sicuro che possiamo facilitare un posto, perché ogni volta che parliamo bene di lui, qualcuno sente di dire qualcosa di negativo. Ovunque io possa parlare bene e lodare Mick, lo farò. Nel simulatore il suo feedback è un enorme vantaggio per alcuni dei Gran Premi d’Europa. Lavora alla simulazione durante la notte e fornisce dati per il sabato ed è un super vantaggio per noi”.