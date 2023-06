F1 | Haas, Steiner non torna indietro: “Giusta la separazione con Schumacher”

F1 Haas Steiner Schumacher – Intervistato dalla rivista tedesca Auto Bild, Gunther Steiner è tornato a parlare della tanto chiacchierata separazione tra la Haas e Mick Schumacher, precisando come la squadra non si sia pentita della scelta di rinunciare al tedesco per far posto in squadra a Nico Hulkenberg, attualmente compagno di scuderia di Kevin Magnussen. Secondo il TP della scuderia statunitense, l’arrivo di “Hulk” ha garantito non solo un bagaglio d’esperienza non indifferente, ma anche un clima diverso, più stabile e di fiducia. Una condizione importante, accolta di buon grado da meccanici e ingegneri, che sta aiutando la compagine statunitense a strutturare nel miglior modo possibile il presente e soprattutto il futuro

“La decisione di separarsi con Mick Schumacher si è rivelata giusta già dopo la prima gara di questa stagione”, ha affermato il TP della scuderia statunitense. “Nico porta con se non solo un bagaglio d’esperienza non indifferente, ma anche stabilità. Tutti in fabbrica si sono rivelati entusiasti della scelta e nessuno ha criticato la manovra. Nico ha trovato fin da subito un ottimo feeling con gli ingegneri e sta lavorando sodo per garantire al team dei buoni risultati”.

Steiner, successivamente, ha parlato del rapporto con l’attuale terzo pilota della Mercedes, precisando come tra i due esista ancora una certa freddezza: “Ci salutiamo quando ci incontriamo, ma non abbiamo parlato. Ma da parte mia non ci sarà alcun tipo di problema se si presenterà l’occasione. A volte bisogna aspettare un po’. Personalmente non ho alcun problema con il ragazzo, anzi direi che forse è passato un messaggio fin troppo estremo. Forse il rapporto non è stato fantastico, ma sicuramente non è stato così negativo”.