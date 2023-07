F1 | Williams, enormi passi in avanti con la FW45 nel week-end di Silverstone

F1 GP Silverstone Williams – Moderata soddisfazione per la Williams al termine del fine settimana di Silverstone, teatro dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna. Grazie alle novità tecniche introdotte sull’auto, Alexander Albon e Logan Sargeant sono riusciti a battagliare per la zona punti, garantendosi riscontri importanti sulla vettura. Una situazione positiva che la squadra cercherà di confermare anche nel proseguo di questa stagione.

“Alex ha mostrato grandi abilità sia in difesa che in attacco, gestendo inoltre molto bene le sue gomme”, ha affermato il capo della performance del team britannico, Dave Robson. “La vettura ha funzionato bene ed entrambi i piloti sono stati eccellenti. Logan, invece, è riuscito a confermare la prestazione dell’Austria, garantendosi riscontri importanti sulla vettura. E’ un peccato per lui aver chiuso 11°, ma siamo certi che per la zona punti è solo una questione di tempi”.

“L’obiettivo è sempre più vicino”, ha proseguito. “La prima parte della corsa è stata parecchio insidiosa, a causa delle condizioni climatiche, mentre nel proseguo della gara siamo riusciti a mostrare il nostro reale ritmo, anche in termini di degrado. Le gomme hanno retto la strategia su una sola sosta e siamo stati aiutati dall’entrata in pista della SC, la quale ci ha permesso di evitare l’utilizzo della hard ed ha aiutato Albon a sopravanzare Sainz e Leclerc. Il team ha lavorato duramente per fornire ai piloti un’efficace pacchetto di aggiornamenti. I punti di questo week-end confermano l’impegno e la competenza”.