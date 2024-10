F1 | Ferrari, Sainz: “Con Leclerc abbiamo costruito un rapporto molto forte”

Quella che si avvia nella sua parte conclusiva sarà anche l’ultima stagione di Carlos Sainz alla Ferrari. Lo spagnolo, che si appresta a disputare le sei gare finali (e tre Sprint Race) con la tuta del Cavallino, è pronto a calarsi dal prossimo anno in una nuova sfida professionale che lo vedrà impegnato in Williams con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale.

Il madrileno, arrivato alla Ferrari nel 2021 scelto dall’allora team principal Mattia Binotto come pilota titolare al posto di Sebastian Vettel, ha ottenuto con la Rossa i suoi risultati più importanti tra i quali spiccano le uniche tre vittorie in Formula 1.

In questo quadriennio Sainz ha condiviso il box Ferrari con Charles Leclerc, con il quale non sono mancati attriti in pista ma al tempo stesso lo spagnolo si è messo quando si è verificata l’occasione si è messo a disposizione della squadra come avvenuto nell’ultimo successo rosso ottenuto a Monza: la difesa sulla McLaren di Oscar Piastri si è rivelata molto importante, per permettere al compagno di squadra di amministrare il vantaggio e di salire così sul gradino più alto del podio del Gran Premio d’Italia.

Discutendo del rapporto creatosi in questi anni con Leclerc, Sainz ha ammesso come tra i due sia nata quella sinergia che ha permesso alla squadra di Maranello di ottenere risultati importanti.

“Abbiamo costruito un rapporto molto forte in questi quattro anni… e siamo riusciti a mantenere un rapporto molto maturo, essendo molto competitivi e molto vincenti. Abbiamo portato alla Ferrari molti punti e vittorie”, ha dichiarato Sainz in una recente intervista a Straits Times.