F1 | Mercedes, Wolff: Mick Schumacher merita un posto in griglia

Toto Wolff non ha dubbi. Il team principal della Mercedes ritiene che Mick Schumacher abbia tutte le qualità per poter tornare a schierarsi in griglia. Il tedesco, che lo scorso ha concluso il suo difficile biennio in Haas, il primo in Formula 1, è passato tra le fila della scuderia della Stella dove è pilota di riserva alle spalle del duo titolare Hamilton-Russell.

Wolff, discutendo del talento del figlio del sette volte campione del mondo, ne ha elogiato il lavoro al simulatore che permette alla squadra tedesca di migliorare le prestazioni della monoposto durante i vari weekend di gara.

“Penso che meriti di essere in griglia – ha dichiarato Wolff, citato da Formula1.com – Nel momento in cui non ti senti sicuro in una macchina per un lungo periodo, maggiore è la pressione che ti metti, meno buone prestazioni otterrai. penso che questo sia accaduto in Haas. È veloce. Se vinci F3 e F2, c’è un alto potenziale in te e lui non è mai stato in grado di dimostrarlo”.

Wolff, continuando a parlare di Schumacher, ha detto: “Il suo contributo al simulatore è enorme e questo ci porta alle volte a fare questi grandi salti dal venerdì al sabato, perché lui si allena tantissimo la notte”.