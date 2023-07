F1 | Verstappen vince anche in Ungheria: gli highlights della gara [VIDEO]

F1 GP Ungheria Highlights – Vi riportiamo i momenti più belli dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 12° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara letteralmente dominata, fin dalla prima curva, Max Verstappen è riuscito ad aggiudicarsi l’ennesimo trionfo di questa stagione, lasciandosi alle spalle un superbo Lando Norris – finalmente competitivo grazie alla rinascita della McLaren – e un concreto Sergio Perez, bravo a recuperare diverse posizioni dopo il nono posto ottenuto nelle qualifiche del sabato.

Quarta posizione per il pole man Lewis Hamilton, seguito a ruota da Oscar Piastri (altra gara da grande protagonista per l’australiano dopo Silverstone), seguito da George Russell e dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mai realmente in lotta per le posizioni importanti dello schieramento. Completano la graduatoria della top dieci Fernando Alonso e Lance Stroll. Appuntamento tra pochi giorni a Spa-Francorchamps per il GP del Belgio, ultima prova prima della tanto attesa pausa estiva di metà campionato.