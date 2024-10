F1 | Verstappen via dalla Red Bull? Mansell lo vede in Mercedes

Quello che sta vivendo Max Verstappen è certamente un anno molto altalenante dove alle prestazioni di inizio anno, che lasciavano intravedere un’altra stagione di dominio come quella scorsa, hanno fatto seguito le difficoltà mostrate in piste dalla RB20 negli ultimi mesi.

L’ultima nata a Milton Keynes ha vinto ad oggi la sua ultima gara in campionato a giugno scorso, dove proprio l’olandese riuscì a trionfare nell’appuntamento di Barcellona. Da allora la vettura anglo-austriaca e il proprio alfiere hanno dovuto correre in difesa, subendo il ritorno da parte della McLaren e di Lando Norris. Se il sorpasso ai danni della Red Bull è già andato a buon fine nel Mondiale costruttori, Woking può contare 41 punti di vantaggio sui diretti rivali, Norris invece è chiamato a rimontare 52 punti su Verstappen nelle restanti 6 gare (e tre Sprint Race) di campionato.

Qualora Verstappen decidesse in futuro di concludere l’esperienza in Red Bull per tentarne una nuova, Nigel Mansell ritiene che l’attuale tre volte campione del mondo potrebbe accasarsi in Mercedes. Non è infatti un mistero l’ammirazione di Toto Wolff nei confronti di Max, con il team principal della Stella che ha tentato di portarlo a Brackley al posto del partente Lewis Hamilton decidendo poi per la promozione di Kimi Antonelli al fianco di George Russell.

“Qual è la mossa migliore per Max? Penso che questa sia la cosa fantastica della Formula Uno – ha dichiarato Mansell, intervistato da Top Offshore Sportsbooks – Tutto è possibile e Max, che è campione in carica, ha un vantaggio incredibile per vincere quest’anno un altro campionato del mondo. E con tutto quello che è successo alla Red Bull, tanto di cappello a Max che ha mantenuto la concentrazione. La sua macchina non è competitiva come le altre al momento e lui ha fatto dei giri fantastici”.

Mansell, continuando a parlare di Verstappen, ha aggiunto: “Qualora dovesse partire la giostra, potrebbe andare in Mercedes. Ma sarà interessante e speriamo che la Red Bull riesca a tenerlo. Penso che sia comunque sotto contratto, ma essendo stato in Formula Uno, tutto è possibile!”.