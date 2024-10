Formula 1 | Button contrariato dal cambio di sedile tra Ricciardo e Lawson in RB

Formula 1 Button Ricciardo – Jenson Button ha recentemente espresso le sue riflessioni sulla decisione della Red Bull di sostituire Daniel Ricciardo con Liam Lawson a metà stagione, ammettendo di non essersi mai sentito a suo agio con le frequenti sostituzioni di piloti da parte dei team Red Bull ed RB. “È una situazione strana, perché c’è solo un team che davvero cambia i piloti a metà stagione, li toglie dal sedile dopo tre o sei gare, e quel team è la Red Bull insieme ad RB,” ha dichiarato Button nel podcast di Sky Sports F1.

Button e lo switch tra Ricciardo e Lawson

L’ex campione del mondo ha aggiunto che i piloti dovrebbero avere l’opportunità di dimostrare il loro valore durante un’intera stagione, senza l’incertezza di possibili sostituzioni. Ha poi elogiato Ricciardo, definendolo un “talento eccezionale” e ricordando le sue prestazioni straordinarie, in particolare durante il periodo in cui ha gareggiato per la Red Bull contro piloti del calibro di Sebastian Vettel e Max Verstappen. “Penso che Daniel sia un talento eccezionale. Lo è davvero. Saltare sulla Red Bull quando l’ha fatto nel 2014 e competere con Sebastian Vettel, affrontare Max e essere competitivo come lo è stato, è stato incredibile. Davvero incredibile,” ha sottolineato Button.

Il britannico, ormai talent di Sky, ha anche accennato al fatto che l’australiano sembra aver accettato la decisione presa dal team: “Ma penso che, da quello che ho sentito, lui abbia fatto pace con la situazione e ha tutta la vita davanti a sé. So che ci sono tante cose da fare là fuori dopo la Formula 1 e cose divertenti che lui non ha potuto fare mentre era in F1.”

Ricciardo e il futuro lontano dalla F1

Concludendo, JB ha voluto evidenziare come Ricciardo abbia molte opportunità davanti a sé, sia nel mondo delle corse che in altri ambiti, e che sicuramente troverà una strada che lo soddisferà. “È una tale personalità. Ha una carriera davanti a sé, sia che si tratti di corse, TV, stand-up comedy, qualsiasi cosa sia, Daniel troverà la strada che fa per lui.”

4/5 - (2 votes)