F1 | Fittipaldi lancia la bomba: “Piastri potrebbe entrare nell’orbita della Red Bull”

F1 Piastri Red Bull – Un cambio di casacca sorprendente potrebbe scuotere il mercato piloti di Formula 1. Oscar Piastri, attuale pilota della McLaren e due volte vincitore quest’anno, è stato indicato come possibile sostituto di Sergio Perez in Red Bull per la stagione 2025.

La voce è stata rilanciata dall’ex pilota Christian Fittipaldi, che ha definito l’ipotesi “non impossibile”. L’australiano, alla sua seconda stagione in F1, ha impressionato per le sue prestazioni, conquistando due vittorie prestigiose nei Gran Premi d’Ungheria e Azerbaigian. Questi successi lo hanno proiettato tra i possibili contendenti al titolo mondiale nel prossimo futuro. Tuttavia, il giovane talento australiano potrebbe valutare un cambio di squadra se le dinamiche all’interno della McLaren dovessero spingerlo a cercare nuove opportunità.

Piastri e l’ipotesi Red Bull per il medio e lungo periodo

La compagine capitanata da Andrea Stella, infatti, sembra avere un occhio di riguardo per Lando Norris nella corsa al titolo contro Max Verstappen. Piastri attualmente occupa la quarta posizione nella classifica piloti, con un distacco di 42 punti dal compagno di squadra. La gestione, proprio in tal senso, ha già sollevato interrogativi tra gli osservatori, con alcune decisioni a favore dell’inglese che stanno alimentando delle speculazioni sul futuro di Piastri.

Secondo Fittipaldi, se Piastri dovesse sentirsi frustrato dalla gestione della McLaren, un passaggio in Red Bull potrebbe diventare un’opzione concreta. “Alla fine dell’anno, non vedo come impossibile che Oscar Piastri prenda il posto di Perez in Red Bull l’anno prossimo. Piastri potrebbe stancarsi della situazione alla McLaren e cominciare a pensare a se stesso, soprattutto se le prestazioni dovessero lanciarlo verso il vertice della classifica”.

Perez sempre più in bilico secondo Fittipaldi

L’eventuale trasferimento del giovane talento di Melbourne in Red Bull rappresenterebbe un colpo di scena significativo. La squadra austriaca ha dominato la scena della F1 negli ultimi anni, soprattutto grazie alla guida di Max Verstappen, ma l’attuale seconda guida, Perez, ha avuto difficoltà a tenere il passo del compagno di squadra. Un pilota giovane e talentuoso come Piastri potrebbe costituire l’alternativa ideale al messicano, affiancando Verstappen e creando un duo in grado di puntare alla doppia corona. Sia nel campionato piloti che in quello costruttori.

Al momento, né Piastri né la McLaren hanno commentato queste speculazioni. Tuttavia, con la stagione che volge al termine e le trattative per i contratti del 2025 già in corso, il mercato piloti potrebbe riservare ulteriori sorprese nelle prossime settimane.

