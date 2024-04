F1 | Verstappen sicuro: “Avrei potuto vincere anche in Australia”

A Suzuka la Red Bull e Max Verstappen sono tornati a dettare legge. Proprio come accaduto lo scorso quando, dopo l’unica gara non vinta a Singapore dove a trionfare fu la Ferrari con Carlos Sainz, in Giappone la scuderia di Milton Keynes e il proprio alfiere ripreso quel lungo feeling con il gradino più alto del podio.

Interrotto proprio da Sainz in Australia, dove il tre volte campione del mondo è stato costretto al ritiro (il precedente ironia della sorte capitò proprio a Melbourne due anni prima) per problemi ai freni. Parlando dell’appuntamento dell’Albert Park di Melbourne l’alfiere della Red Bull ha ammesso che avrebbe potuto vincere anche quella corsa senza le noie subite dalla sua RB20 numero 1. Ad eccezione dello zero rimediato nella terra dei canguri, Verstappen ha sempre vinto le gare finora disputate in questo primo scorcio di 2024.

“L’obiettivo lo scorso anno dopo Singapore era dimostrare che si trattava di un evento unico – ha dichiarato Verstappen, intervistato dal De Limburger – Semplicemente non eravamo contenti di quello che avevamo fatto. Due settimane fa abbiamo avuto quel problema in Australia, ma la velocità in quel fine settimana era buona, a differenza di Singapore. Quindi la sensazione è diversa”.

L’olandese ha poi aggiunto: “Adesso pensi: continueremo sulla stessa strada. Sono convinto che avrei potuto vincere la gara in Australia, anche se la Ferrari si è dimostrata competitiva in quel weekend”.