F1 | GP Austria, Shoot-Out: prima fila tutta Red Bull nella Sprint

F1 GP Austria Shoot-Out – Max Verstappen ancora il più veloce nella sessione di qualifica Shoot-Out valida per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la pole position conquistata ieri pomeriggio nella gara principale che andrà in scena domani a partire dalle ore 15.00, l’olandese si è confermato anche nella sessione di qualifica per la Sprint di quest’oggi, ottenendo il miglior tempo in 1’04″440, circa mezzo secondo più rapido del compagno di scuderia, finalmente competitivo dopo i passaggi a vuoto delle ultime settimane. Un riscontro importante, atteso dopo le sessioni di ieri, che permetterà alla Red Bull di gestire nel miglior modo possibile la mini-gara da 100 km che assegnerà i primi punti di questo week-end di gara.

Terza posizione per un ottimo Lando Norris, ancora competitivo a bordo della MCL60 2.0 presentata dalla McLaren questo fine settimana in Austria, seguito da un superbo Nico Hulkenberg – bravo ad ottenere il tempo con gomma media – e le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il primo, veloce in ogni condizione di gara, ha staccato il tempo con soft usata nella SQ3, mentre il secondo non è riuscito a sfruttare il potenziale della mescola nuova.

Il monegasco, inoltre, dovrà “difendersi” da un accusa di impeding nei confronti di Oscar Piastri che potrebbe costargli una retrocessione in griglia. Completano la graduatoria della top dieci Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon e Kevin Magnussen. Infine, sabato mattina disastroso per la Mercedes: George Russell, 15°, non ha preso parte alla SQ2 per un problema idraulico al sistema dello sterzo, mentre Lewis Hamilton non è riuscito ad andare oltre la 18° piazza (cancellazione dell’ultimo tempo e timing errato in SQ1). Appuntamento alle 16.30, sempre in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per il semaforo verde di questa seconda Sprint stagionale in programma al Red Bull Ring.