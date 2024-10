F1 | Verstappen risponde alle critiche: “Queste sono le gare, non siamo all’asilo!”

Non si placano le critiche in merito al presunto comportamento scorretto di Max Verstappen nel corso del Gran Premio degli Stati Uniti vinto da Leclerc. Il tre volte campione del mondo è stato protagonista in due momenti diversi in un duello con Lando Norris: in partenza, l’olandese ha passato il suo rivale in campionato in curva 1 accompagnandolo fuori dalla pista, dando il via libero al pilota della Ferrari fino alla vittoria. Poi, verso la fine, questa volta in difesa, Max ha di fatto compiuto la stessa manovra, ma alla fine del rettilineo opposto.

A quel punto Norris è passato davanti ma completamente fuori dalla pista, e per questo è stato penalizzato di cinque secondi, mentre Max se l’è scansata finendo sul podio e allungando in campionato. In tanti hanno espresso perplessità in merito, da Wolff a Stella, ma il tre volte iridato ha voluto mettere tutti a tacere, parlando in particolare di quanto accaduto in partenza, ma di fatto il suo discorso può valere anche per il duello degli ultimi giri.

“Non ho spinto nessuno fuori, non c’è stato alcun contatto – ha affermato Verstappen. Ho cercato di fare la curva con lo sterzo completamente girato. Questa è una gara, non siamo all’asilo. C’era spazio all’interno e l’ho sfruttato. Quel tratto è molto largo, quindi si può andare sia larghi che stretti, e io ho scelto quest’ultima opzione. Alla fine sono partito secondo ed uscito dalla curva secondo, con Charles davanti a me. È andata bene per me perché Charles era più veloce e ha allungato, permettendomi di concentrarmi sulla mia gara”.