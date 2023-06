F1 | Verstappen raggiunge Senna a quota 41 vittorie: il tributo di Sky [VIDEO]

F1 GP Canada Verstappen Senna – Vi riportiamo video che Sky Sport F1 HD ha tributato a Max Verstappen per la 41° vittoria nella carriera. Un numero importante che ha permesso all’olandese di agganciare Ayrton Senna nella classifica dei piloti con più trionfi in Formula 1.

L’olandese, ricordiamo, ha costruito il primato di ieri nelle qualifiche di sabato pomeriggio, ottenendo una pole in condizioni davvero difficili. Da lì in poi ha gestito con molta calma e attenzione, fin dalla partenza. Una domenica soddisfacente che gli ha garantito un altro passo verso il terzo titolo mondiale della carriera. Si tornerà in pista tra due settimane per il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring.





