F1 | Marko: “Solamente Verstappen merita i paragoni con Senna”

Quarantuno vittorie, proprio come Ayrton Senna. Nel Gran Premio del Canada, disputato domenica scorsa, Max Verstappen ha eguagliato il numero di successi del compianto pilota brasiliano disputando una gara pressoché perfetta. Un trionfo che ha permesso all’alfiere della Red Bull di consolidare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la propria leadership nel Mondiale: tra Max e il terzo titolo è solo questione di tempo.

Parlando di Verstappen e Senna, Helmut Marko ritiene che il campione del mondo in carica sia l’unico degno di essere accostato al brasiliano sottolineando come Verstappen stia mostrando quei particolari dettagli che a suo tempo avevano visto protagonista lo stesso Senna.

“Conosciamo tutti Max – ha detto Marko a Tobias Gruner di Auto Motor und Sport – In primo luogo sarebbe andato alla caccia del record e avrebbe cercato di batterlo. Ma queste macchine semplicemente non sono progettate per inseguire i record. È troppo pericoloso. Senna ha avuto quei momenti speciali che Max sta mostrando ora. E so che solo Max merita davvero questi paragoni con Senna”.