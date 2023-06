F1 | Verstappen vince in Canada ed uguaglia Senna: l’ultimo giro a Montreal [VIDEO]

Formula 1 GP Canada Highlights – Vi riportiamo la tornata conclusiva dell’ultimo Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara ricca di sorprese, ma gestita stabilmente al vertice della classifica, Max Verstappen si è garantito il 41° successo della carriera, raggiungendo Ayrton Senna nella classifica dei piloti più vincenti della storia. Un risultato straordinario, arrivato al termine di una gara non semplice, che permette al pilota oranje di porre la ciliegina su un inizio di stagione da assoluto dominatore.

Seconda posizione per un sempre concreto Fernando Alonso, bravo ad estremizzare il potenziale della propria AMR23, seguito da Lewis Hamilton e dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, finalmente in grado di esperire un buon passo a bordo della SF-23. Bene anche la Mercedes con Hamilton, autore di una bella battaglia con lo spagnolo dell’Aston Martin, in particolar modo nella prima parte di gara. Appuntamento tra due settimane al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria, nona prova di un mondiale sempre più nelle mani di Max Verstappen.