F1 | Red Bull, in Texas un’altra qualifica difficile per Perez

F1 Qualifiche GP Stati Uniti Red Bull Perez – Altro venerdì difficile per Checo Perez al Circuit of the Americas, teatro del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Nono al termine della sessione di ieri e ben lontano non solo dal compagno di squadra Max Verstappen ma anche dalle posizioni di vertice della graduatoria, il messicano non è riuscito a trovare il bilanciamento ideale per la propria RB19, aspetto che dovrà spingerlo insieme alla squadra a trovare delle contromisure in vista della Shoot-Out e della Sprint.

“Non è stata una giornata semplice”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Ho lottato con il bilanciamento tra le curve a bassa velocità e quelle ad alta velocità. Ho apportato dei cambiamenti dopo le libere che probabilmente non hanno offerto i riscontri che speravo o che per lo meno pensavamo come squadra. I margini sono stati così stretti che ogni decimo ha praticamente fatto la differenza. Speriamo che la giornata di domani sia migliore. Vogliamo ottenere dei punti importanti e con il cambiamento delle condizioni, soprattutto del vento, potrebbero mescolarsi le carte in tavola. Vedremo”.