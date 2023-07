F1 | Verstappen, pole senza rischi eccessivi nelle qualifiche shootout di Spa

Anche le qualifiche odierne, che hanno determinato l’ordine di partenza della Sprint Race di Spa che scatterà nel pomeriggio, hanno avuto condizioni variabili che hanno premiato ancora una volta la Red Bull e Max Verstappen. L’olandese è riuscito a strappare nel finale, approfittando anche dell’evoluzione della pista che si stava asciugando, la migliore prestazione togliendola alla McLaren dell’ottimo Oscar Piastri.

“C’era freddo e situazioni abbastanza simili a ieri – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche shootout – Siamo arrivati in ritardo a montare le gomme slick in qualifica, però il vantaggio non era ampio come ieri. Non era necessario rischiare tutto, sono in pole ed è quello che conta”.

Verstappen, completando la propria disamina, ha aggiunto: “La pista migliorava tanto, ma la curva 9 era ancora parecchio scivolosa. Lì ho lasciato parecchio tempo, ma va bene così. Vedremo se nel pomeriggio tornerà a piovere, però è bello riuscire ad aver concluso una qualifica pulita arrivando davanti a tutti. Nella sprint dovremo partire bene, in modo da avere una visuale pulita e sarà la cosa più importante in caso di pista bagnata”.