F1 | GP Belgio, Shoot Out straordinaria a Spa: Verstappen beffa Piastri di pochi millesimi

F1 GP Belgio Shoot Out – Pioggia e Max Verstappen di nuovo protagonisti nella qualifica Shoot Out valida per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione caratterizzata dalla pioggia e dalle basse temperature, le quali hanno penalizzato e non poco il grip – soprattutto in Q3, con gomme slick – l’olandese è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle di soli 11 millesimi la McLaren di Oscar Piastri, bravo a sfruttare al meglio il set-up più carico della propria MCL60.

Per l’olandese si è trattata dell’ennesima grande performance di una stagione fin qui perfetta e che con molta probabilità lo vedrà conquistare il terzo titolo mondiale della carriera dopo quelli messi a referto nel 2021 e nel 2022. Terza piazza per un ottimo Carlos Sainz, seguito a ruota da Charles Leclerc, Lando Norris e Pierre Gasly. Settimo in classifica Lewis Hamilton, penalizzato nell’ultimo tentativo da un impeding del compagno di squadra George Russell, seguito da Esteban Ocon e proprio dall’inglese.

Appuntamento alle 17.05 per la partenza della Sprint a Spa, la quale potrebbe essere pesantemente influenzato dalla pioggia, attesa già nei prossimi minuti sulle Ardenne. Una condizione che potrebbe mescolare e non poco le carte, soprattutto nelle zone di vertice della classifica.