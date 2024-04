F1 | GP Cina 2024: Verstappen vince la Sprint su Hamilton e Perez

GP Cina Risultati Sprint Race – Nonostante una bella partenza e il dominio per nove giri, alla fine Lewis Hamilton ha dovuto arrendersi a Max Verstappen che ha conquistato l’ottava vittoria su 13 Sprint disputate. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Sergio Perez che completa il podio della Sprint, punti importanti in ottica rinnovo.

Quarta e quinta posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti sono stati protagonisti di un contatto al sedicesimo giro con lo spagnolo che ha portato fuori il compagno di squadra che si è aperto in radio con un commento piccato: “Lotta più con me che con gli altri”.

Sesta posizione per Lando Norris che partiva davanti a tutti, seguito dal compagno di squadra, Oscar Piastri che precede l’altra Mercedes di George Russell (unico a montare gomma soft). A chiudere la TOP 10, troviamo la Sauber di Guanyu Zhou e la Haas di Kevin Magnussen.

Gara sfortunata per Fernando Alonso che dopo aver mantenuto la terza posizione per gran parte della Sprint, viene sorpassato al 16esimo giro da Sainz e tra i due c’è un contatto che provoca una foratura, costringendo l’asturiano al ritiro.