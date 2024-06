F1 | Verstappen, l’Austria e una musica che potrebbe rivelarsi diversa al Red Bull Ring [VIDEO]

F1 GP Austria – Incognite e incertezze per Max Verstappen e la Red Bull per il prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le vittorie di forza messe in cassaforte a Montreal e Barcellona, la compagine campione del mondo si presenterà sulla pista di casa con la consapevolezza di avere alle spalle degli avversari agguerriti e pronti a giocare il colpo del ko, nonostante la forza del tre volte iridato.

Verstappen, infatti, è il grande favorito sul “pistino” austriaco (appena 4 km), ma McLaren – 12 mesi dopo i primi segnali di ripresa è pronta per prendersi la scena dopo la grande occasione sprecata del Montmelò. Una sfida che passerà ovviamente dagli errori e dalla velocità di bilanciamento della vettura, visto e considerato che il format prevede la Sprint al sabato e quindi il congelamento dei set-up dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina.

Capitolo Ferrari: la Rossa, dopo i capricci di Barcellona, intende tornare a giocare il proprio ruolo al vertice e la consapevolezza è quella di avere tra le mani un pacchetto in grado di rispettare le attese. Molto passerà dall’ottimizzazione delle novità e dalla freddezza dei piloti. Appuntamento a venerdì pomeriggio per le prime e uniche libere del fine settimana sul tracciato del Red Bull Ring.