Formula 1 | Alpine, Gasly e Ocon attesi al banco di prova del Red Bull Ring

Formula 1 Alpine GP Austria – Esteban Ocon e Pierre Gasly a caccia di riscontri importanti nel prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i buoni punti ottenuti a Barcellona, al termine di un fine settimana finalmente di vertice, i due piloti intendono confermarsi al Red Bull Ring, tracciato le cui caratteristiche potrebbero offrire delle chance importanti al sodalizio transalpino.

Gasly, obiettivo conferma in top dieci

“Sono tornato da Barcellona molto soddisfatto, perché abbiamo ottenuto tre piazzamenti a punti consecutivi. Sono state tre buone prestazioni in cui siamo riusciti a migliorare il pacchetto complessivo anche senza apportare aggiornamenti alla vettura. Dopo Barcellona si passa direttamente all’Austria e a un intenso weekend Sprint. Spielberg è un giro corto, il più corto per i tempi sul giro durante l’anno, con solo nove curve. È un circuito impegnativo con cordoli, zone di frenata difficili e molte curve ad alta velocità. Dobbiamo fare tesoro degli insegnamenti tratti da Barcellona, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni ad alta velocità e l’equilibrio, e applicarli qui questo fine settimana. Trattandosi di una Sprint dobbiamo essere subito sul passo e metterci in condizione di competere in entrambe le gare”.

Ocon e i ricordi legati al GP Austria

“Mi è sempre piaciuto correre in Austria. Ho dei bei ricordi qui. Nel 2020, dopo un anno di assenza dalle corse, quella di Spielberg è stata la prima gara della stagione. Ricordo le qualifiche molto bagnate di quell’anno, quando riuscimmo a qualificarci al quinto posto. Nel 2022 abbiamo avuto un buon weekend qui, conquistando dieci punti con il quinto posto. La pista è corta, quindi di solito gli avversari sono vicini e ogni centesimo e millesimo di secondo conta. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le alte velocità e l’obiettivo è mantenere il trend positivo, il che significa puntare di nuovo alla Q3 e, naturalmente, a punti preziosi”.