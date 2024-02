F1 | Verstappen: “Interessante quello che fa il team ogni volta, ma io penso solo a vincere”

La Red Bull si è confermata nel complesso la migliore monoposto ammirata nei test pre stagionali in Bahrain. Max Verstappen, discutendo sulle sensazioni emerse in queste prime “sgambate” alla guida della nuova monoposto di Milton Keynes, ha esternato soddisfazione ma al tempo stesso ha sottolineato come la squadra anglo-austriaca debba sempre cercare di migliorare.

Al tempo stesso l’alfiere della Red Bull ha sposato la scelta operata dal comparto tecnico di innovare l’attuale vettura, non puntando semplicemente ad evolvere la RB19.

Verstappen ha vissuto un 2023 magico che lo ha portato ad annichilire letteralmente la concorrenza. L’olandese infatti ha conquistato la bellezza di 19 vittorie in 22 appuntamenti, la Red Bull nel complesso ha vinto 21 gare, aggiornando le statistiche della Formula 1 a suon di record.

“C’è sempre molto lavoro da fare: vuoi sempre fare meglio, ma penso che abbiamo fatto un test molto positivo e abbiamo imparato molto da ogni singola cosa che abbiamo cambiato sulla macchina – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com – Sappiamo anche cosa vogliamo fare per la prossima settimana, ed è su questo che ci concentreremo”.

L’olandese, continuando con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Onestamente confido che tutti nel team sappiano cosa stiano facendo, non mi interessa come progettano la macchina purché sia ​​più veloce. Naturalmente è sempre piuttosto interessante ciò che progettano ogni volta”.

Il tre volte campione del mondo, concludendo con il proprio intervento, ha detto: “Per il resto non sono un ingegnere. Io sono qui per fare il mio lavoro in macchina e loro sono qui per fare il loro progettando l’auto e preparandola. Penso che finora tutto abbia funzionato molto bene, e questo è sempre un po’ un punto interrogativo quando lo provi in pista ma devo dire che già negli ultimi anni sia stato la nostra forza”.