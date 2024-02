F1 | Mercato 2025, Sainz non chiude le porte a nessun team

Quale sarà il futuro di Carlos Sainz? L’unica certezza nella carriera dello spagnolo è l’addio alla Ferrari che avverrà alla fine del 2024, con l’attuale alfiere in forza al Cavallino che cederà il sedile al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sainz, discutendo con i media in Bahrain dove la Formula 1 è stata protagonista in questa settimana dei test pre stagionali, ha rivelato che il suo nome può essere appetibile per tutti i team e non solamente legato alle squadre chiacchierate in queste settimane.

Sainz si appresta a concludere la sua esperienza in Ferrari iniziata nel 2021, quando l’allora team principal del Cavallino Mattia Binotto decise di puntare sullo spagnolo per sostituire Sebastian Vettel. Sainz finora con la squadra di Maranello ha ottenuto due vittorie, l’ultima delle quali ha permesso alla stessa Ferrari di interrompere la striscia di vittorie consecutive Red Bull imponendosi nella gara di Singapore del lo scorso campionato.

“Il mio nome è legato non solo ad Audi e Mercedes ma a tutti, perché parlo a tutte le squadre”, ha dichiarato Sainz come riportato dalla testata spagnola SoyMotor.

Lo spagnolo, discutendo del 2024, ha aggiunto: “Ad essere sincero, l’unica cosa che dovrebbe cambiare è che non sarò coinvolto nello sviluppo della vettura per il 2025. Non penso che il team voglia che sviluppi una macchina che non guiderò, ma la cosa positiva è che posso concentrarmi sulla macchina di quest’anno e farla a mio piacimento. Non sappiamo se potremo vincere, lo spero. Mi auguro che sia una macchina che ci permetta di lottare con la Red Bull anche in gara”.