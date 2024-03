F1 Verstappen RB20 – In una chiacchierata concessa alle colonne de “L’Equipe”, Max Verstappen ha analizzato i punti forti della nuova RB20, vettura con cui sta affrontando il mondiale 2024 di Formuna 1, sottolineando come il pacchetto presenti varie migliorie rispetto alla già dominante RB19. Secondo l’olandese, lo staff tecnico della Red Bull è riuscito a mettere insieme una monoposto veloce, affidabile e soprattutto ben equilibrata, aspetto che si è ben messo in evidenza nelle prime due prove stagionali di Sakhir e Jeddah. Una condizione importante che il Campione del Mondo ha capito e compreso fin dalle prime tornate di test in Bahrain.

Verstappen entusiasta della RB20

“La RB20 è un’evoluzione della RB19 e riesco a guidarla con maggiore naturalezza. E’ una bellissima sensazione. Ho capito subito, fin dal primo giro, che era una vettura veloce ed equilibrata. E’ stato facile realizzare subito un giro cronometrato abbastanza rapido. Tutte le monoposto hanno dei punti deboli, ovviamente. La RB19, ad esempio, faticava e non poco sui tracciati cittadini. Al momento non sappiamo fare un bilancio completo della RB20, anche perchè l’abbiamo utilizzata in pochi circuiti, ma posso tranquillamente affermare che si tratterà di dettagli”.