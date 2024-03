F1 Ferrari SF-24 – Al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc non si è lanciato in facili proclami per il prossimo round sul tracciato di Melbourne, in Australia, precisando come la Ferrari scenderà in pista con lo stesso pacchetto aerodinamico/meccanico di Sakhir e, appunto, Jeddah.

La novità, infatti, arriveranno più avanti nel corso dell’anno, presumibilmente con lo scoccare della “campagna” europea. Una condizione che porterà la compagine italiana a focalizzarsi principalmente sull’ottimizzazione del bilanciamento e di tutte le “sfaccettature” della vettura. In definitiva un lavoro di conoscenza che sulla carta dovrebbe regalare ai piloti una migliore comprensione del pacchetto SF-24.

Ferrari, Leclerc predita cautela sulle novità

“Non credo che avremo grandi novità in Australia. Senza aggiornamenti ci focalizzeremo sul pacchetto e sull’ottimizzazione del potenziale della monoposto. Abbiamo fatto dei buoni progressi in Arabia Saudita, ma ci manca ancora un grosso step per arrivare a battagliare alla pari con la Red Bull. Dobbiamo aspettare e vedere che tipo di passo in avanti riusciremo a compiere con l’arrivo dei primi update”.