F1 | Perez, un podio che allontana le difficoltà

La prima metà di stagione di Sergio Perez si chiude con un piazzamento a podio nel Gran Premio del Belgio. A Spa il messicano è giunto secondo alle spalle della Red Bull gemella di Max Verstappen. Checo non è riuscito ad arginare lo strapotere dell’olandese anche sulla pista delle Ardenne, dove sul rettilineo del Kemmel ha subito il sorpasso decisivo dalla RB19 numero 1 nel corso del giro 17. Da quel momento in poi il campione del mondo è risultato imprendibile per Perez, che non ha potuto far altro che conservare la seconda piazza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc.

Una pausa che arriva nel miglior momento possibile per Perez, con il messicano che dovrà ricaricare le batterie – soprattutto a livello mentale – dopo le difficoltà mostrate nelle precedenti gare.

“Sono partito davvero bene, sono riuscito a superare Charles che era uno degli obiettivi odierni – ha dichiarato Perez al termine della gara – Dopodiché ho fatto la mia gara, poi è arrivato Max che nel secondo stint era molto veloce e non ho potuto farci nulla. Ho semplicemente portato la macchina a traguardo senza commettere errori”.

Perez, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Spero di non lasciare più il podio fino al termine della stagione, ho vissuto un periodo piuttosto difficile però abbiamo recuperato e abbiamo fatto tanti punti per il team. Ho davvero bisogno di questa pausa estiva, ci sono state una serie di gare molto intense ultimamente e non vedo l’ora di tornare molto forte da Zandvoort in poi”.