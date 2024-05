F1 | Verstappen e l’importanza di trovare subito il ritmo a Monaco

Formula 1 Verstappen GP Monaco – Nel media di presentazione che ogni mercoledì la Red Bull pubblica sul proprio sito ufficiale, Max Verstappen ha analizzato in breve il prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’olandese, due volte vincitore sul tracciato del Principato, ha rimarcato l’importanza del ritmo qualifica, precisando come l’obiettivo comune tra lui e la squadra sarà quello di trovare un bilanciamento ideale fin dalle prime libere, così da focalizzarsi sul feeling con la monoposto e il tracciato. La qualifica, come sempre, assumerà un ruolo fondamentale in vista della gara, aspetto che porterà il team a lavorare prevalente sul giro secco nel corso delle tre sessioni di libere tra venerdì e sabato.

Verstappen e gli obiettivi per il GP Monaco

“Anche se è stata una gara combattuta è stato bello vincere a Imola e ora guardiamo alla seconda gara del doppio appuntamento. Trattandosi di un circuito cittadino è importante partire subito forte e fare una buona sessione di qualifiche, perché è sempre particolarmente difficile sorpassare. La gara dipende spesso dalla strategia e richiede molta concentrazione e attenzione. Abbiamo analizzato ciò che dobbiamo fare e su cosa dobbiamo basarci per ottenere le massime prestazioni dalla vettura, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il fine settimana. Monaco è sempre un fine settimana incredibilmente impegnativo e frenetico, quindi è stato bello tornare a casa, rilassarsi e ricaricarsi prima della gara. È sempre bello poter tornare a casa la sera, essendo così vicini a casa”.