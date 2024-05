F1 | Perez a Monaco per dimenticare il passo falso di sette giorni fa ad Imola

F1 Perez GP Monaco – Dopo il passo falso compiuto ad Imola, il primo di questa stagione 2024, Sergio Perez vuole correre all’attacco nel prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. L’inglese vuole sfruttare il potenziale della RB20 per garantirsi un piazzamento di rilievo, quanto mai importante non solo per consolidare la leadership della Red Bull nel mondiale Costruttori, ma anche per restituire il sorpasso subito da Charles Leclerc ad Imola nella graduatoria Piloti (il monegasco si è lasciato dietro il messicano di pochi punti). Perez, ricordiamo, con la Red Bull è riuscito a conquistare l’edizione 2022 della corsa nel Principato.

Perez a caccia di riscatto a Monaco

“Monaco è sempre una delle gare più importanti del calendario e io ho la fortuna di aver vinto una gara a Monaco, il che è molto speciale per me. A volte sembra che qui le corse passino in secondo piano, perché l’evento e tutto ciò che lo circonda è così grande, ma noi veniamo sempre qui concentrati e il Team ci assicura che possiamo focalizzarci su ciò che è importante. La pressione di fare risultato arriva sabato a Monaco, perché i sorpassi sono quasi impossibili la domenica. Ad Imola non c’è stato nulla da fare e abbiamo lavorato sodo per capire che non ci sono solo io al volante, i miei ingegneri o il personale della macchina, ma un’intera fabbrica che si assicura di sfruttare al meglio una macchina molto veloce e di metterla dove deve stare, cioè sempre sul podio. Voglio ritrovare lo slancio e sappiamo che, se riusciremo a fare le cose nel modo giusto, potremo ottenere una grande prestazione questo fine settimana”.