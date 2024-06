Formula 1 | Vasseur trasmette sicurezza dopo il ko di Montreal: “La squadra non cambierà approccio”

Formula 1 Vasseur Ferrari – Ferrari non cambierà il proprio approccio dopo l’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante le enormi difficoltà affrontate dalla SF-24 sul cittadino di Montreal, soprattutto a causa delle basse temperature e di alcuni problemi di affidabilità sulla vettura di Charles Leclerc, Frederic Vasseur ha ribadito la linea guida che la Scuderia dovrà seguire per le prossime settimane, senza il classico isterismo provocato da un week-end dove nulla è andato come la squadra sperava.

A Maranello è già iniziato il lavoro di preparazione in vista di Barcellona e tutti, compresi i piloti, non vedono l’ora di affrontare un fine settimana che si rivelerà un banco di prova importante per la vettura, soprattutto dopo le novità tecniche introdotte ad Imola.

Ferrari, Vasseur dimentica rapidamente il Canada

“Venerdì il passo si è rivelato buono, mentre sabato e domenica un paio di squadre hanno accusato il nostro stesso problema. Ad ogni modo ci sentivamo fiduciosi per la squadra. Purtroppo tutto è andato storto, già dall’inizio, e speriamo di aver messo insieme tutte le sfortune di questa stagione qui in Canada. Non saprei dire se è stato un week-end difficile, sicuramente non è stato il migliore. A volte si ha la sensazione che tutto vada male e sia contro di noi, ma non cambiamo approccio. Stiamo lavorando come squadra nei momenti positivi e negativi e manterremo lo stesso approccio per il futuro. Non sono affatto infastidito da questo tipo di weekend. Alla fine è quello che è. Lo prendiamo, lo archiviamo, impariamo da esso e andiamo avanti”.