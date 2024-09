F1 | McLaren, in partenza l’errore che ha offerto una chance di vittoria alla Ferrari [VIDEO]

F1 McLaren GP Italia – Secondo Matteo Bobbi, la sfida in partenza tra Lando Norris e Oscar Piastri ha complicato enormemente la gestione del confronto con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Secondo il talent di Sky Sport F1 HD, il sorpasso subito da Norris da parte di Leclerc alla Seconda Variante ha messo la Ferrari in una condizione strategica favorevole, come si è poi visto a partire dal secondo stint di gara.

Una situazione che il team di Andrea Stella non avrebbe dovuto offrire ai rivali, e che si è rivelata il punto cruciale per la vittoria del monegasco, proprio a scapito delle due MCL38. Leclerc, ricordiamo, ha vinto la corsa in Brianza utilizzando una strategia a singolo stop, a differenza delle due soste effettuate da Norris e Piastri. Appuntamento tra una settimana a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian.