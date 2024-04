F1 | Red Bull vs Ferrari, il confronto nel primo settore di Suzuka [VIDEO]

F1 Red Bull Ferrari – Durante la diretta della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato il comportamento della SF-24 e della RB20 nel primo settore di Suzuka, sottolineando come la prima – nonostante il grande step in avanti compiuto rispetto allo scorso anno – soffra ancora nel confronto con la rivale, soprattutto in curva 7.

Una situazione che ovviamente ha privilegiato Max Verstappen e Sergio Perez nella sessione di qualifica andata in scena questa mattina. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina per il semaforo verde di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Suzuka, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di Formula 1.