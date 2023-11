F1 | Verstappen ancora in pole ad Abu Dhabi, magia di Leclerc che si regala la prima fila

F1 GP Abu Dhabi Qualifiche – Superba pole position per Max Verstappen nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante le difficoltà di ieri e di questa mattina, dovute ad un bilanciamento non soddisfacente, l’olandese della Red Bull è riuscito a lasciarsi tutti alle spalle nella manches ufficiale di questo pomeriggio, ottenendo un crono di 1’23″445, circa un decimo e mezzo più rapido della Ferrari di Charles Leclerc, autore di un vero e proprio capolavoro nell’ultimo tentativo della Q3. Il monegasco, guidando sopra i problemi della SF-23, è riuscito non solo a garantirsi un piazzamento importante in vista della gara di domani, ma anche un’opportunità di spessore nella lotta con la Mercedes per il secondo posto nel mondiale Costruttori (Mercedes e Ferrari, ricordiamo, sono separate da soli quattro punti).

Terza posizione per un ottimo Oscar Piastri, veloce e competitivo in ogni manches di qualifica, seguito a ruota da George Russell – autore del miglior crono assoluto nel terzo settore – Lando Norris e Yuki Tsunoda, bravo a portare la propria AlphaTauri a ridosso dei migliori. Da notare che l’inglese della McLaren ha compiuto un evidente snap in uscita dal terzo settore nel corso del suo ultimo tentativo, aspetto che non gli ha permesso di giocarsi il piazzamento con Leclerc e Piastri. Settima e ottava posizione per Fernando Alonso e Nico Hulkenberg, mentre in nona e decima piazza hanno trovato posto Sergio Perez e Pierre Gasly, entrambi “colpevoli” di track limits sul finale della Q3. Solo 11° Lewis Hamilton, mai realmente in grado di esprimere un passo similare a quello del compagno di squadra, mentre l’altra Ferrari di Carlos Sainz – causa traffico e poco feeling – si è classificata in 16° piazza.

Appuntamento alle 14.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza di questo Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di una stagione letteralmente dominata dalla Red Bull e da Max Verstappen.