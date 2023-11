DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2023: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Abu Dhabi – Diretta e commento con live timing della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine delle tre ore di libere andate in scena tra ieri e questa mattina, squadre e piloti sono pronti per la manche ufficiale che decreterà la griglia di partenza della corsa di domani.

Favoriti alla vigilia George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), apparsi veloci e competiti grazie anche alle migliorie al set-up varate nelle libere 3 di questa mattina. Da seguire invece Ferrari e Mercedes, ancora non totalmente soddisfatte dell’equilibrio trovato tra le sessioni di ieri e quella di questa mattina.

GP ABU DHABI: DIRETTA QUALIFICHE A PARTIRE DALLE 14.00