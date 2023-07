F1 | Vasseur traccia l’obiettivo delle squadre alle spalle della Red Bull: “Lottiamo per vincere”

Il weekend di Silverstone si è rivelato una doccia gelata per la Ferrari che non è riuscita a dare continuità alle buone prestazione maturate in Canada e Austria. Su un tracciato selettivo e veloce come quello inglese la scuderia del Cavallino ha palesato mancanza di ritmo, come dimostrano la nona e decima posizione ottenuta da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Gran Premio di Gran Bretagna ha inoltre segnato il ritorno tra le posizioni di vertice della McLaren, con la scuderia di Woking che si candida ad essere presente nel gruppetto di squadre alle spalle della Red Bull.

Squadre che secondo Frederic Vasseur hanno come obiettivo quello di vincere almeno una gara quest’anno, ma al tempo stesso il team principal della Ferrari ha sottolineato che per rincorrere tale traguardo questi team (Ferrari appunto, McLaren, Aston e Mercedes) dovranno innanzitutto primeggiare in questo mini campionato. Senza dimenticare la Red Bull che, ad oggi, viaggia in un campionato a parte e che non sembra voler lasciare – almeno con Max Verstappen – neanche le briciole alla concorrenza.

“Quando finisci in seconda posizione in Austria, puoi avere l’aspettativa di vincere una gara – ha detto Vasseur, citato da RacingNews365 – Penso che nel gruppo in cui facciamo parte tutti stiamo lottando per poter vincere. Nel nostro gruppo ci sono McLaren, Aston Martin, Mercedes e noi. Abbiamo tutti l’obiettivo di vincere una gara, ma prima l’obiettivo è quello di essere il primo del gruppo”.

Vasseur, discutendo della compattezza del gruppo alle spalle della Red Bull, ha aggiunto: “Il divario è così stretto tra seconda e nona posizione che in alcune sessioni ci sono uno o due decimi tra le prime quattro o sei vetture. Significa che se il layout della pista si adatta alla tua macchina o se hai una buona messa a punto per il fine settimana, hai un fine settimana pulito senza problemi tecnici e guadagni un decimo. È un enorme passo avanti in termini di posizione per l’intero fine settimana”.