F1 | AlphaTauri, Ricciardo carico: “Dobbiamo portare la macchina in zona punti”

Tra le novità che caratterizzeranno il prossimo appuntamento iridato, che si svolgerà nel weekend sul tracciato dell’Hungaroring, figura il ritorno in pista di Daniel Ricciardo. L’australiano, dopo il ritorno in Red Bull come pilota di riserva all’inizio di questa stagione, è stato scelto come sostituito di Nyck de Vries in AlphaTauri. Ricciardo dunque farà coppia con Yuki Tsunoda e dovrà cercare di riportare a buoni livelli la monoposto faentina dopo le difficoltà riscontrate in queste prime gare. Un compito stimolante e al tempo stesso difficile per l’ex alfiere della McLaren.

“La macchina è quella che è – ha detto Ricciardo, intervistato dal giornalista Lawrence Barretto – La guiderò e da lì inizierò a lavorare. Non voglio avere preconcetti. La macchina avrà i suoi limiti. Sono sicuro che probabilmente mancano del carico aerodinamico complessivo e cose del genere, ma penso che se si tratta di un’auto equilibrata. Potrebbe non avere la stessa aderenza della Red Bull che ho guidato qualche giorno fa, è qualcosa su cui si può lavorare”.

Ricciardo, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Non vedo l’ora di utilizzare la mia esperienza e alla fine a Budapest dovrò andare in pista e divertirmi, usando più il piede destro che quello sinistro. Conosco il team. Quest’anno è stato difficile ottenere un piazzamento a punti, dobbiamo spingere questa macchina e provare a portarla nella top 10, penso che renderebbe tutti piuttosto soddisfatti ed entusiasti”.