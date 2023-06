F1 | Vasseur annuncia l’ingaggio di una figura di spessore: “Si unirà alla Ferrari nel 2025”

La Ferrari non guarda solamente al presente e alle prossime gare, ma anche al futuro a medio e lungo termine. Frederic Vasseur ha infatti annunciato che la scuderia del Cavallino ha messo sotto contratto un’importante figura, la quale però comincerà a lavorare a Maranello solamente a partire dal 2025. Una situazione dettata dai vari accordi relativi al gardening che non permettono, come sottolineato dallo stesso team principal della Ferrari, una rapida via uscita dai vincoli esistenti nei vari contratti.

“Il problema in F1 è l’inerzia. Da un lato sembriamo molto agili. Cambiamo le cose e dall’oggi al domani, alle volte hai un problema e puoi risolverlo da una gara all’altra – ha dichiarato Vasseur, citato da Autosport, chiacchierando con i giornalisti dopo la gara di Montreal – Sappiamo che se vogliamo ingaggiare, non parliamo di giorni, parliamo di anni”.

Vasseur, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Un paio di settimane fa ho ingaggiato un ragazzo di punta che si unirà a noi per il 2025. Lavorerà sulla macchina solamente dal 2025 e per il 2026. Sembra una lunga attesa. Ma, d’altra parte, se non lo fai, nei successivi sei mesi sarà ancora peggio. Devi accettarlo come base della F1. Se ti fermi a un punto, significa che ritarderai ancora di più quel processo”.