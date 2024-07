F1 | Vasseur: “Non torniamo indietro, sviluppiamo quello che abbiamo”

La Ferrari non ha intenzione di mettere da parte il suo ultimo aggiornamento della SF24. Matteo Bobbi ha dichiarato che sebbene il recente aggiornamento abbia aggiunto carico aerodinamico alla vettura, sono tornati i problemi di rimbalzo aerodinamico.

“Non sarei sorpreso se portassero il vecchio fondo a Silverstone per un confronto”, ha aggiunto il commentatore tecnico Sky.

“No, non torneremo indietro. Dobbiamo cercare di sviluppare quello che abbiamo”, ha commentato il team principal Frederic Vasseur, il quale ipotizza che il format del weekend sprint in Austria abbia fatto sì che la Ferrari non avesse abbastanza tempo per perfezionare l’assetto della vettura.

“Concentriamoci su Silverstone. Sarà un weekend normale con abbastanza sessioni a disposizione per sviluppare la vettura. Il formato normale va bene per noi perché possiamo fare alcuni test. A volte abbiamo bisogno della prima e della seconda sessione di prove libere per ricominciare dall’inizio. Spero che sia un buon passo avanti. L’ultimo pacchetto ci ha dato buoni punti in più nel carico aerodinamico e dobbiamo ripartire da lì”.