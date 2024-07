F1 | GP di Gran Bretagna 2024: Orari TV e Anteprima

Orari TV GP Inghilterra – Archiviato il rocambolesco Gran Premio d’Austria con il discusso contatto tra Max Verstappen e Lando Norris che ha escluso il britannico dalla gara e ha comminato all’olandese una penalità e due punti sulla patente, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso Silverstone, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024.

La classifica piloti vede davanti a tutti Max Verstappen con un vantaggio di 81 punti su Lando Norris. Charles Leclerc è terzo con un distacco di soli sei punti dal britannico, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz (-25 punti) e da Sergio Perez.

Gran Premio di Gran Bretagna: Orari e Diretta TV

Dopo la Sprint a Spielberg, a Silverstone ritorna il format tradizionale. Si parte con la consueta Conferenza Stampa Piloti che seguiremo giovedì pomeriggio. Venerdì 5 alle 13:30 si scende in pista per le Prove Libere 1, seguite dalle Prove Libere 2 alle 17:00. Sabato 6 alle 12:30 si ritorna in azione con le Prove Libere 3 che precedono le Qualifiche alle 16:00. Domenica 7 alle 16:00 si spengono i semafori che danno il via alla Gara.

La diretta esclusiva del Gran Premio sarà trasmessa su Sky Sport al canale 207 mentre sarà in differita su TV8. Sabato dalle 19:00 il pre qualifiche mentre domenica dalle 18:00 il pre della gara.

Gran Premio di Gran Bretagna: curiosità sul circuito e record

Circuito

RECORD

Giro prova: 1’15″406 –V Bottas – Mercedes – 2019

Giro gara: 1’18″183 (66 esimo giro)– V Bottas – Mercedes – 2020

Distanza: 1h31:36.230 – F Massa – Ferrari – 2007

Vittorie pilota: 8 – L Hamilton

Vittorie team: 18 – Ferrari

Pole pilota: 7 – M Schumacher, L Hamilton

Pole team: 14 – Ferrari

Migliori giri pilota: 7 – M Schumacher

Migliori giri team: 16 – Ferrari

Podi pilota: 13 – L Hamilton

Podi team: 59 – Ferrari

Albo d’oro

1951 J Fangio – Alfa Romeo 1954 M Hawthorn – Ferrari 1968 G Hill – Lotus Ford 1969 J Stewart – Matra Ford 1970 J Stewart – March Ford 1971 J Stewart – Tyrrell Ford 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford 1973 E Fittipaldi – Lotus Ford 1974 N Lauda – Ferrari 1975 J Mass – McLaren Ford 1976 J Hunt – McLaren Ford 1977 M Andretti – Lotus Ford 1978 M Andretti – Lotus Ford 1979 P Depailler – Ligier Ford 1981 G Villeneuve – Ferrari 1986 A Senna – Lotus Renault 1987 N Mansell – Williams Honda 1988 A Prost – McLaren Honda 1989 A Senna – McLaren Honda 1990 A Prost – Ferrari 1991 N Mansell – Williams Renault 1992 N Mansell – Williams Renault 1993 A Prost – Williams Renault 1994 D Hill – Williams Renault 1995 M Schumacher – Benetton Renault 1996 M Schumacher – Ferrari 1997 J Villeneuve – Williams Renault 1998 M Hakkinen – McLaren Mercedes 1999 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2000 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2001 M Schumacher – Ferrari 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 M Schumacher – Ferrari 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 K Raikkonen – McLaren Mercedes 2006 F Alonso – Renault 2007 F Massa – Ferrari 2008 K Raikkonen – Ferrari 2009 J Button – Brawn Mercedes 2010 M Webber – Red Bull Renault 2011 S Vettel – Red Bull Renault 2012 P Maldonado – Williams Renault 2013 F Alonso – Ferrari 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 N Rosberg – Mercedes 2016 M Verstappen – Red Bull Racing 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 L Hamilton – Mercedes 2020 L Hamilton – Mercedes 2021 L Hamilton – Mercedes 2022 M Verstappen – Red Bull 2023 M Verstappen – Red Bull