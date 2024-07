F1 | Massa duro sul ritorno di Briatore: “La notizia si commenta da sola”

F1 Massa Briatore – Interpellato dal motorsport-total.com, Felipe Massa non ha usato parole dolci per descrivere il ritorno in Alpine da Flavio Briatore nel ruolo di “Consulente Esecutivo”, evidenziando come la notizia, circolata con insistenza nelle scorse settimane e resa ufficiale lo scorso 21 giugno, confermi come a questo mondo esistano dei meccanismi alquanto strani e curiosi. Parole dure che ovviamente si spiegano con il caso “crash-gate” scoppiato a Singapore nel 2008 e che ancora oggi sta animando la vita del brasiliano, sempre più convito – anche grazie al supporto di uno staff legale che sta seguendo la causa alla Federazione – di aver perso ingiustamente quel titolo mondiale.

Massa duro sul ritorno di Briatore in Formula 1

“Non dico niente, anche perchè la notizia si commenta da sola. Ci sono molte cose strane in questo mondo. Ad ogni modo, l’unica cosa che mi sento di affermare e che c’è una squadra di legali che sta lavorando sulla questione. Siamo motivati e stiamo lottando. Crediamo che non sia corretto tutto ciò che è accaduto. E non parlo solo per me, ma anche per lo sport”.