F1 | Vasseur: “Ferrari e McLaren possono dare fastidio alla Red Bull”

Frederic Vasseur ne è convinto. Ferrari e McLaren possono impensierire la Red Bull. Ed è questa un’affermazione suffragata dai fatta, con Maranello e Woking che hanno conquistato le uniche vittorie non firmate da Milton Keynes in questo avvio di stagione, ottenute rispettivamente sui tracciati cittadini di Melbourne e Miami.

Al tempo stesso però il manager francese, al secondo anno come team principal del Cavallino, ha sottolineato come nonostante i miglioramenti Ferrari e McLaren la Red Bull continui a mantenere del vantaggio sui rivali.

“Ferrari e McLaren possono dare un po’ di fastidio alla Red Bull – Poi è più una questione di posizione in pista perché è molto difficile sorpassare quando sei a solo uno o due decimi di distanza, questo è dettato dalla posizione in pista – ha dichiarato Vasseur, citato da Formula1.com – Penso onestamente che la Red Bull sia ancora avanti, probabilmente Max avrebbe potuto vincere (a Miami, ndr) senza Safety Car. Non voglio trarre conclusioni su questo, ma era in pole e avevamo un piccolo vantaggio”.