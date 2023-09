Formula 1 | Norris porta la McLaren in seconda fila a Singapore

Lando Norris ha conquistato un’ottima seconda fila nel Gran Premio di Singapore. Il pilota della McLaren ha sfruttato appieno i nuovi aggiornamenti portati esclusivamente sulla sua MCL60 per questo weekend, piazzandosi alle spalle delle due Ferrari e della Mercedes di Russell. Il britannico ha dimostrato come il team di Woking stia spingendo e non poco per tenersi al passo con i top team, e in questo fine settimana ha aiutato certamente anche la debacle, fino a questo momento, della Red Bull. Male Piastri, ancora non dotato degli aggiornamenti, fuori in Q1 anche per via del brutto incidente di Stroll.

“Siamo andati davvero bene – ha detto Norris dopo le qualifiche. Sono molto contento del quarto posto, ed ero vicino ai primi. Mi sento come se avessi dato tutto, quindi sono molto contento e la squadra ha fatto un ottimo lavoro, sono davvero orgoglioso di tutti. Siamo in una buona posizione per conquistare punti importanti, e da queste parti è sempre complicato gareggiare, quindi vedremo cosa ci capiterà. Se ho pensato di conquistare la pole position? Assolutamente no, solo un pazzo potrebbe farlo”.

“E’ stata una qualifica deludente – ammette senza giri di parole Piastri. Sono però contento di vedere Stroll stare bene. Sfortunatamente non avremmo potuto fare molto di più per via della bandiera rossa: il primo tentativo è andato bene, poi però ho avuto problemi di traffico nel giro finale, ma credo che avrei potuto prendere la Q2. Vedremo cosa riuscirò a fare in gara, sarà difficile ottenere punti, ma questo non significa che non darò il massimo!”.

