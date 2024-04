F1 | Sainz incontra Sinner a Montecarlo [VIDEO]

Carlos Sainz ha fatto visita a Jannik Sinner in occasione dell’ATP di Montecarlo dove al suo esordio, il numero due al mondo del tennis ha battuto Korda. Il pilota della Ferrari, dopo aver assistito al match in tribuna, ha raggiunto il tennista, dicendogli che ha fatto il tifo per lui e lo ha invitato ad assistere ad un Gran Premio di Formula 1 dal vivo.

“Ci proverò, adesso c’è il Roland Garros ma se dovessi andare male, vengo sicuramente”, ha commentato Sinner.

“Allora speriamo di no!”, ha replicato scherzando il ferrarista.