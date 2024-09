F1 | Turrini: “Norris in piena lotta per il campionato, ma non solo lui dopo quanto emerso a Baku” [VIDEO]

F1 Turrini GP Baku – Ospite a Sky Sport 24, Leo Turrini ha cercato di fare chiarezza sui molti eventi accaduti durante l’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17ª prova del mondiale 2024 di Formula 1.

Ha evidenziato come il binomio formato da Max Verstappen e Red Bull abbia perso gran parte del margine di “sicurezza” su cui poteva contare fino a qualche settimana fa. Dopo aver consolidato la leadership nella classifica Costruttori, dove ora guida con 20 punti di vantaggio sui rivali, la McLaren è pronta a lanciare l’attacco anche nella classifica Piloti, non solo con Lando Norris, ma anche con Oscar Piastri, vincitore a Baku e autore di una serie di prestazioni solide e prive di errori.

Questa condizione, se gestita correttamente, potrebbe regalare al team di Andrea Stella un’opportunità straordinaria. Più indietro, invece, la Ferrari: nonostante l’ottima competitività mostrata tra Monza e Baku, la Rossa ha perso punti preziosi in Azerbaijan, non riuscendo a sfruttare al massimo un pacchetto che sembra veloce e competitivo. Una situazione delicata che obbligherà il team italiano a cercare il riscatto già tra sette giorni a Marina Bay, in occasione del Gran Premio di Singapore.