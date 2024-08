F1 | Tsunoda: “Sono pronto a sfidare Verstappen, ma decide Red Bull”

Yuki Tsunoda ha ufficialmente presentato la propria candidatura per prendere il posto di Sergio Perez in Red Bull e diventare il futuro compagno di squadra di Max Verstappen. Il giapponese infatti ha ammesso come la scuderia di Milton Keynes sia soddisfatta del suo operato in pista e l’attuale alfiere della Racing Bulls non ha perso tempo, proponendosi come sostituto di Checo. Ricordiamo che al messicano è stata data fiducia almeno fino al termine dell’attuale stagione, nonostante si vociferasse di un suo allontanamento dalla squadra anglo-austriaca durante la pausa estiva.

Tsunoda dunque si è dimostrato molto ambizioso, con dichiarazioni importanti. Ora spetta alla Red Bull decidere di concedergli la promozione, oppure guardare altrove per trovare il profilo ideale da affiancare al campione del mondo in carica.

“Conoscono la mia prestazione e ne sono soddisfatti – ha dichiarato Tsunoda, intervistato da Autosport – Ecco perché hanno prolungato il mio contratto per l’anno prossimo, è abbastanza chiaro. Devo solo continuare a gareggiare, continuare a renderli felici in modo costante e, si spera, le cose arriveranno di conseguenza”.

Il giapponese, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Continuo a concentrarmi su ciò che posso fare, ma ovviamente mi sento pronto a combattere per posizioni e squadre più importanti e anche contro Max. Ma devono decidere loro”.