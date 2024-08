F1 | Horner ammette: “McLaren ha un margine di funzionamento ampio, Red Bull no”

F1 Horner Red Bull – Intervistato dalla testata racingnews365.com, Christian Horner è tornato a parlare dei problemi che stanno penalizzando la Red Bull nel confronto con McLaren e Mercedes, evidenziando come la RB20, ad oggi, possieda una finestra di utilizzo molto ristretta, soprattutto sui tracciati che richiedono un grande equilibrio tra trazione, velocità di percorrenza nelle curve e allungo.

Una situazione ovviamente dettata dalla specifica attuale della monoposto, introdotta a Suzuka, e che sta penalizzando Max Verstappen nella rincorsa verso il quarto titolo mondiale della sua carriera. Da qualche mese a questa parte, infatti, la scuderia anglo-austriaca ha perso il predominio sul piano della performance, mancando diverse vittorie che fino a poco tempo fa sembravano scontate. Una situazione che la squadra è riuscita a tamponare anche grazie agli errori commessi dalla McLaren, ma che lo staff diretto da Pierre Waché dovrà risolvere in vista del rush finale di questo campionato.

Horner e i problemi di funzionamento della RB20

“La McLaren attualmente ha un margine di funzionamento più ampio rispetto al nostro, mentre la RB20 ha una finestra operativa molto ristretta, e questo sta creando difficoltà sia ai nostri piloti che ai nostri ingegneri. Sappiamo che dobbiamo migliorare l’equilibrio per ampliare questa finestra operativa, e stiamo concentrando tutte le nostre risorse su questo aspetto. Se la macchina è nella finestra giusta possiamo anche ottenere la pole position con un vantaggio di quattro decimi, come è successo in Austria”.