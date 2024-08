F1 | Racing Bulls, Bayer: “Tsunoda in lizza per il sedile Red Bull se continuerà a mostrare costanza”

Tra i sedili maggiormente appetibili per il 2025 ci potrebbe essere, o forse converrebbe omettere il condizionale, quello della Red Bull. La conferma per certi versi sorprendente, venendo l’andamento delle gare estive post rinnovo, di Sergio Perez – almeno fino alla fine della stagione – aprono nella squadra di Milton Keynes un interessante scenario per individuare il futuro compagno di squadra di Max Verstappen.

Tra i candidati potrebbe esserci Yuki Tsunoda. Sul giapponese, che ha esordito in Formula 1 con l’AlphaTauri nel 2021 e che ad oggi è ancora tra le fila della squadra faentina con la quale sta disputando la sua quarta stagione, ne ha discusso il CEO della Racing Bulls Peter Bayer affermando che se il 22 dovesse continuare a mostrarsi costante potrebbe essere un importante indiziato per la promozione in Red Bull. Proprio Tsunoda, in una recente intervista rilasciata ad Autosport, ha ammesso in tutta onestà che non avrebbe problemi a sfidare Verstappen qualora diventasse pilota titolare della squadra anglo-austriaca.

“Lo ha detto lo stesso Helmut (Marko, ndr) in tedesco che una rondine non fa primavera. Ciò significa che se Yuki continua a correre con questa costanza, verrà preso in considerazione per un posto in Red Bull”, ha dichiarato Bayer intervistato da Autosport.

Bayer, continuando con il proprio discorso, ha detto: “È esattamente la nostra missione e la missione che ci è stata affidata dagli azionisti, e se ciò significa che avrà bisogno di un’altra stagione accanto a un Daniel molto forte questa potrebbe essere un’opzione”.

Il CEO della squadra faentina, completando il pensiero, ha aggiunto: “Potrebbe anche essere un’opzione dire che crediamo sia pronto. Se dovesse succedere parleremmo con Liam (Lawson). Non abbiamo fretta, al contrario di quello che pensa la gente, perché abbiamo tutte le opzioni nelle nostre mani”.